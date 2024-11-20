نادي كفر الشيخ يقيم عزاء اللاعب محمد شوقي - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد نادي كفر الشيخ الرياضي، اليوم الأربعاء، عزاء لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي محمد شوقي، والذي توفي بعد 5 أيام من وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط.

تقدم العزاء مجلس إدارة النادي برئاسة المحاسب عبدالحميد مصطفى، رئيس النادي، وأحمد راغب، ورجاء راغب، ومجدي الزواوي، أعضاء مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني، ولاعبي الفريق الأول للكرة.

وحضر العزاء الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، وعبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية، والمهندس محمود الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة السابق، وعضو اتحاد الكرة السابق، وأعضاء مجلس النواب والرياضيين في محافظة كفر الشيخ.

وكان مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، أعلن حالة الحداد 3 أيام حزنًا على اللاعب، فيما تقدم أعضاء مجلس إدارة النادي، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، وجهازهم الفني بقيادة الكابتن عبدالفتاح عبدالرازق، المدير الفني للفريق، جنازة اللاعب بمسقط رأسه قرية لابشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

كانت مباراة مركز شباب القزازين مع فريق نادي كفر الشيخ ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" شهدت تعرض لاعب فريق كفر الشيخ محمد شوقي لأزمة صحية مفاجئة على خلفية إصابته بتوقف عضلة القلب ما أدى إلى سقوطه على الأرض في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني.

جرى نقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط ليتلقى العلاج على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى، وأعلن أطباء مستشفى الزرقا المركزي وفاته في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.