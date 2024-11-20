انطلاق مهرجان "خارج حدود العاصمة" في أسوان - صور

أسوان – إيهاب عمران:

أطلق معهد جوته القاهرة، اليوم الأربعاء، مهرجان "خارج حدود العاصمة" والذي يُعد تتويجًا لمشروع يحمل الاسم نفسه امتد على مدار عامي 2023 و2024، بهدف تحقيق اللامركزية في المشهد الثقافي المصري ودعم التنوع الثقافي، وتشجيع التبادل الفني في مختلف أنحاء مصر، وتمكين المديرين الثقافيين ودعم مشروعاتهم المحلية ماليًا.

ويستعرض المهرجان نتائج مشروع "خارج حدود العاصمة" في 3 مدن هي أسوان والمنيا وبورسعيد، فيما انطلقت فعاليات المهرجان في مركز كروما الثقافي بأسوان، وتضمنت فعاليات اليوم مناقشة حول صناعة الأفلام خارج حدود العاصمة، وعرض حكي من أداء حسن الجريتلي بالتعاون مع مشروع "نيباتيا" من أسوان.

و"نيباتيا" هو أحد المشاريع الممولة من مبادرة "خارج حدود العاصمة"، وهو عبارة عن بودكاست تقدمه نوال محمود، ويهدف إلى تدريب الفتيات الشابات من أسوان على أساسيات نقد الأفلام وتحليلها في سياق صناعة البودكاست.

ويختتم اليوم بعرض لفرقة صحبة السمسمية الفلكلورية من بور سعيد.