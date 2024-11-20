غداً.. افتتاح مقبرة كاتب الأعمال وحامل الأختام في الأسرة الـ18 بالأقصر - صور

الأقصر-محمد محروس:

تستعد محافظة الأقصر لافتتاح مقبرة "بوي ام رع TT39"، كاتب الأعمال وحامل الأختام في الأسرة الـ18، غدًا الخميس، بمنطقة الخوخة بالبر الغربي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم التي أجرتها البعثة المكسيكية والتي كانت بدأت الأعمال بها منذ 2005.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح سفيرة المكسيك بمصر، ليونورا رويدا، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بوزارة السياحة والآثار، وعدد من قيادات المحافظة والآثار.

وفي وقت سابق التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بوفد من أعضاء البعثة الأثرية المكسيكية العاملة بمنطقة العساسيف غرب الأقصر، ضم كل من الدكتورة جابرييلا أراشي، والدكتور فليكس فالديز، والدكتورة ماريا اليسيا فالديز، بحضور منسق البعثة بالأقصر أبو النجا عليان.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود البعثة المكسيكية فى الكشف عن تاريخ وحضارة الأقصر، كما استعرض معهم الخطط والمشروعات المستقبلية للمحافظة، مؤكدًا تذليل أي معوقات لتيسير مهمة عمل البعثة.