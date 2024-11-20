استعدادًا للشتاء.. محافظ سوهاج يتفقد مخرات السيول واصطفاف المعدات - صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، مخرات السيول بأخميم، واصطفاف المعدات لمراكز شمال المحافظة بمدينة طهطا، للتأكد من جاهزيتها، لاستقبال الأمطار أو السيول التي قد تشهدها المحافظة خلال فصل الشتاء.

رافق "سراج" الدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر، سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد طايع، وكيل وزارة الري بسوهاج، والمهندس محمد صلاح، رئيس شركة المياه بسوهاج، وعامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا، وفريدة سلام، رئيس حي الكوثر، وعلي بهنس، رئيس مركز ومدينة أخميم.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد مخر سيل السلاموني بأخميم، ووجه برفع أي تراكمات للقمامة أو عوائق بالمخر، والمرور الدوري عليه للتأكد من جاهزيته لاستقبال أي أمطار أو سيول محتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئة ضد من يلقي بالمخلفات أو القمامة بالمخرات.

كما تفقد محافظ سوهاج اصطفاف سيارات ومعدات الوحدات المحلية لمراكز طما، طهطا، المراغة، جهينة، والمقام بمدينة طهطا، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الإسعاف، مؤكدًا على ضرورة إجراء الصيانة والتشغيل الدوري لتلك المعدات للتأكد من جاهزيتها في حالة الطوارئ، واستعداد العنصر البشري للتحرك السريع حال حدوث أي أزمات.

وأكد محافظ سوهاج خلال الجولة على ضرورة الجاهزية التامة لاستقبال موسم الشتاء، موجهًا بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية التي تضم كافة الجهات المعنية، ومتابعة تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار، لافتًا إلى ضرورة التنسيق الدائم بين الوحدات المحلية ومديرية الري للمرور على جميع مخرات السيول، والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، والبحيرات، الموجودة بنطاق المحافظة.