بعد واقعة اعتداء مدرسة على طفلة بالضرب بداخلها.. ننشر تراخيص حضانة الرحاب بالغربية - فيديو

الغربية- مروة شاهين:

ينشر مصراوي صور تراخص حضانة الرحاب بقرية تطاي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، والتي شهدت الاعتداء على طفلة تدعى سلمى الدالي تبلغ من العمر 4 سنوات، بالضرب على رأسها من قبل مدرسة بسبب عدم قدرتها على القراءة الجيدة.

كانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، قررت إغلاق الحضانة لحين انتهاء لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية من التحقيق في واقعة الاعتداء بالضرب على أحد الأطفال داخل الحضانة.

قالت حسناء أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التضامن بالغربية، إنه تم إرسال لجنة عاجلة لفحص الموقف، وتبين فصل المعلمة التي قامت بذلك الفعل، وتم فحص الكاميرات وكشوف الحضور وتبين بالفعل أن المعلمة مفصولة، وأن الفيديو تم تصويره منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت أنه لا يوجد أي محاضر رسمية من قبل أهل الطفلة الموجودة في الفيديو ضد الحضانة، وأنه تم التأكد من تصالحهم بالفعل عقب فصل المدرسة.

وقال أحمد عامر، محامي صاحبة الحضانة، إنه تم عقد صلح رسمي بين الحضانة والمعلمة الموجودة في الفيديو وأهل الطفلة، ولا توجد اتهامات متبادلة بين الطرفين.

وأضاف في تصريحات لموقع مصراوي، أن الحضانة تقدمت بالاعتذار لأسرة الطفلة سلمي الدالي وتم قبول الاعتذار، وأن الطفلة مازالت مستمرة في الحضور إلى الحضانة، وحضرت الحفل المقام أمس، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية التي تقدمت ببلاغات ضد المعلمة، حصلت على مخالصات رسمية من أسرة الطفلة بالتنازل والصلح.