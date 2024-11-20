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مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة داخل قاعة أفراح بأسيوط

06:34 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

إسعاف أرشيفية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، في مشاجرة عائلية داخل قاعة أفراح بمركز البداري في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة وإصابة.

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أن المشاجرة نشبت أثناء حفل زفاف داخل إحدى قاعات الأفراح، مما أسفر عن مقتل "حسين.م.إ" 20 عامًا، وإصابة "محمد.إ.إ" 22 عامًا، أثناء حضورهما حفل زفاف ابن عمهما.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة مشاجرة داخل قاعة أفراح قاعة أفراح بأسيوط مشرحة مستشفى البداري المركزي
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