السجن 3 سنوات لـ 5 لصوص بتهمة سرقة مخزن خردة في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة الجنايات بقنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد محمد عبد العال، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا وأبو بكر يسين أبو بكر، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة 5 لصوص بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بسرقة مخزن خردة، بدائرة مركز قفط، جنوبي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى 21 فبراير من عام 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين أحمد.ح.ع.س، 23 عاما، مزارع، ومصطفى.س.ح، 21 عاما، سائق توك توك، وإسلام.س.ح، 24 عاما، سائق توك توك، وسعيد.ع.م، 24 عاما، سائق توك توك، ومحمد.غ.ع، تهمة سرقة مخزن خردة ملك المجني عليه أيمن.ح.م.ح، وفروا هاربين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سرقوا من مخزن خردة ملك المجني عليه 4 موتور و4 أعمدة كردان، وكوريك، وسربنتينة، وبحوزتهم أسلحة نارية، وفروا هاربين باستخدام تروسيكل.

أحيلت القضية برقم 1559 لسنة 2024 جنح قفط والمقيدة برقم 1085 لسنة 2024 لسنة 202٤ كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات.