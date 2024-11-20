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شقيقان يقتلان قريبهم في القليوبية والسر "جريمة شرف"

05:09 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة كفر شكر واقعة مأساوية راح ضحيتها شخص طعنا على يد شقيقين، بسبب خلافات بينهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ للمقدم حسين فتحي رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بحدوث مشاجرة بين أقارب وبعضهم وسقوط شخص جثة هامدة.

كشفت التحريات بقيادة المقدم حسين فتحي رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر حدوث مشادة كلامية بين طرفين، الطرف الأول شقيقين والطرف الثاني شخص تربطهم ببعضهم علاقة قرابة قام الطرف الأول بالتعدي بسلاح ابيض على الطرف الثاني بسبب قيام المجني عليه بإقامة علاقة غير شرعية مع والدة المتهمين، مما أسفر عن سقوط المجني عليه جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد عادل والنقيب محمد سلام والنقيب أحمد عبدالحفيظ الخولي والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

شقيقان يقتلان قريبهم جريمة شرف مدينة كفر شكر التعدي بسلاح ابيض ضحية شخص طعنا على يد شقيقين
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