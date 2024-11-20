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محافظ بورسعيد يتابع إجراءات تقنين أوضاع المزارعين وأراضي شباب الخريجين

04:48 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بإجراءات تقنين أوضاع المزارعين بجنوب بورسعيد، فضلا عن متابعة الموقف الحالي فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتمكين الشباب الذين جرى قبولهم في مشروع 1740 فدان بمنطقة سهل الطينة.

وأكد محافظ بورسعيد على الانتهاء من الأعمال الخاصة بتسهيل إجراءات تقنين أوضاع 177 من شباب الخريجين الذين صدر ليهم احكام قضائية من إجمالي 181 شاب عن طريق هيئة التعمير والتنمية الزراعية، فضلا عن 26 حالة معروضة على لجنة الخبراء و19 حالة صدر لهم احكام خاصة بالتمكين و34 حالة لم تحصل على حكم قضائي نهائي.

وشدد على اتخاذ حزمة قرارات من شأنها التيسير على المزارعين، واانهوض بالخدمات المقدمة لهم، وتقديم كامل الدعم لحل المشكلات التي تواجه المزارعين أو شباب الخريجين والتنسيق مع هيئة التعمير لسرعة الانتهاء من تقنين أوضاع المزارعين الجادين وأراضي الشباب.

محب حبشي بورسعيد منطقة سهل الطينة
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