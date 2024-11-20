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"الطفلة مازالت معنا".. حضانة الغربية تكشف تفاصيل جديدة في أزمة الضرب

04:33 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

معلمة تضرب طفلة

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الغربية- مروة شاهين:

قال أحمد عامر، محامي صاحبة الحضانة بقرية تطاي مركز السنطة بمحافظة الغربية، تعليقًا على الفيديو المتداول الذي يظهر معلمة تضرب طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، إن الواقعة انتهت بعقد صلح رسمي بين الحضانة وأسرة الطفلة سلمى الدالي، والمعلمة المتورطة في الحادث. وأكد أنه لا توجد اتهامات متبادلة بين الأطراف.

وأوضح عامر لمصراوي، أن الحضانة قدمت اعتذارًا رسميًا لأسرة الطفلة، التي قبلت الاعتذار، مشيرًا إلى أن الطفلة ما زالت مستمرة في الحضور إلى الحضانة، وشاركت في الحفل الذي أقيم مؤخرًا.

وأشار المحامي إلى أن الفيديو يعود إلى بداية شهر أكتوبر، وأنه تم التعامل مع الواقعة حينها بفصل المعلمة المتسببة في الحادث ومعالجة الأمر بشكل كامل. كما أكد أن الجهات التي تقدمت ببلاغات ضد المعلمة حصلت على مستندات رسمية بتنازل الأسرة عن الشكاوى وإتمام الصلح.

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