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كشف لغز جريمة مقتل عامل مزرعة في الدقهلية

04:19 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

أرشيفية

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الدقهلية- رامي محمود:

تمكنت أجهزة الأمن بالدقهلية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من كشف غموض مقتل عامل بمزرعة في قرية نشا بمركز نبروه.

وعُثر على جثة الضحية، أحمد أنور عبد الهادي (41 عامًا)، وعليها آثار طعنات بالظهر والرأس.

تلقى اللواء د. حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على الجثة داخل المزرعة قرب المقابر. وعلى الفور، انتقل فريق بحث بقيادة الرائد محمد صادق، رئيس مباحث نبروه، إلى موقع الحادث.

كشفت التحريات أن وراء الجريمة المتهم "الشحات. ر" (40 عامًا)، مسجل جنائي، والذي أقدم على قتل المجني عليه بسبب خلافات مالية. اعترف المتهم بأنه توجه للمزرعة بعد علمه بوجود الضحية بمفرده وطعنه بسكين حتى فارق الحياة.

ألقت الشرطة القبض على المتهم في كمين محكم، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة. جرى تحرير المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية عامل مزرعة جريمة قتل مركز نبروه قرية نشا
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