بالصور- إطلاق 35 سيارة متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة بنسبة 30% بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، اصطفاف قوافل غذائية تضمنت 35 سيارة مواد غذائية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين، وذلك وفق بروتوكول تعاون لبيع السلع الغذائية، واللحوم، وبيض المائدة، ومنتجات وزارة الزراعة، بأسعار مخفضة تتجاوز الـ 30%.

تفقد المحافظ اصطفاف السيارات المحملة بالسلع الغذائية أمام ديوان عام المحافظة، واستمع إلى شرح واف من وكيل وزارة التموين عن تفاصيل الحملة وأهدافها والمواد الغذائية المعروضة بالإضافة إلى بيع اللحوم البلدية والمجمدة بأسعار مخفضة، وأعطى إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو الأماكن المخصصة للبدء في عملية البيع، مشيداً بجهود وزارة الزراعة بتنفيذ تلك القوافل والتي أسهمت في توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن مثيلاتها بالأسواق، مشيرأ إلى أن هذه القوافل تأتي بالتنسيق بين محافظة المنيا ووزارة الزراعة.

وتشمل المبادرة توفير كميات كبيرة من اللحوم والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، منها: (اللحوم البلدية الطازجة (280) جنيهًا للكيلو - اللحوم المجمدة (200) جنيه للكيلو -الكبدة (100) جنيه للكيلو -الأرز(20) جنيهًا للكيلو نصف كيلو مكرونة (10) جنيهات -الدقيق (15) جنيها للكيلو -بيض المائدة (150) جنيهًا للطبق -السكر(30) جنيها للكيلو – جبنة (85)جنيها للكيلو.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة عبر إطلاق قوافل غذائية تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة، بالإضافة إلى التوسع في فتح المنافذ الثابتة والمتحركة ضمن فعاليات المبادرة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار في الحملات التموينية على الأسواق لتوفير السلع وضبط الأسعار، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما أشار إلى خطة المحافظة للتوسع في إطلاق القوافل الغذائية وفتح منافذ بيع المواد الغذائية بالمناطق النائية والمحرومة لتصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

حضر الاصطفاف اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام واللواء دكتور محمد عقل السكرتير المساعد، والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا والدكتور هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.