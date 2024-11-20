محافظ بورسعيد يوجه بتوفير كافة سبل الراحة للمستثمرين

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بتوفير كافة سبل الراحة للمستثمرين والعاملين داخل المنشآت الصناعية.

واستعرض، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة للاستثمار، مستجدات سير العمل في عدد من المشروعات الصناعية داخل المنطقة الاستثمارية، لتحقيق النهضة الشاملة في المجال الصناعي.

وأكد على تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أفضل معدلات من الإنتاج والتصدير، داخل المنطقة الحرة للاستثمار التي تساهم في رفع معدلات التصدير مما يساهم في دعم الاقتصاد.