مصرع سائق جراء سقوط "توك توك" بترعة فى الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

لقي سائق "توك توك" مصرعه بعدما انقلب به التوك توك الذي يقوده في ترعة البوهية بنطاق مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من إدارة شرطة النجدة من بعض الأهالي بـ انقلاب توك توك بترعة البوهية دائرة السنبلاوين ووفاة سائقه.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري و ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إنقلاب توك توك بالترعة على طريق البوهية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

جرى انتشال جثة المتوفي من المياه وتبين أنه يدعى "رامى السيد إبراهيم، 33 عاما"، ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين العام تحت تصرفات النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.