لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصرع سائق جراء سقوط "توك توك" بترعة فى الدقهلية

03:38 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية- رامي محمود:

لقي سائق "توك توك" مصرعه بعدما انقلب به التوك توك الذي يقوده في ترعة البوهية بنطاق مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من إدارة شرطة النجدة من بعض الأهالي بـ انقلاب توك توك بترعة البوهية دائرة السنبلاوين ووفاة سائقه.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري و ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إنقلاب توك توك بالترعة على طريق البوهية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

جرى انتشال جثة المتوفي من المياه وتبين أنه يدعى "رامى السيد إبراهيم، 33 عاما"، ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين العام تحت تصرفات النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية توك توك سائق ترعة البوهية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالفيديو والصور- طلاب يعبرون برك الأمطار في الطريق إلى المدرسة بالإسكندرية

إعلان

إعلان

الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
مأساة في الروضة.. معلمة تضرب طفلة بوحشية داخل حضانة بالغربية- فيديو وصور
طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية