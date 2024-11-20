محكمة المنتزه تقضي بخلع بيج رامي من زوجته الجديدة

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة الأسرة في المنتزه بالإسكندرية بتطليق مي السنهورى من زوجها ممدوح محمد حسن السبيعي وشهرته "بيج رامي" لاعب كمال أجسام، طلقة بائنة للخلع، وألزمته بالمصاريف.

ترجع وقائع القضية التي حملت رقم 7149 لسنة 2024 أسرة المنتزه عندما تلقت المحكمة دعوى تطليق خلع من المدعوة مي السنهوري، ربة منزل، ضد المدعو ممدوح محمد حسن السبيعي وشهرته "بيج رامي".

وعلقت مي السنهوري، عقب صدور الحكم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي قائلة: "للتوضيح لم يتم أي طلاق بيني وبين رامي لرفضه الانفصال وديًا وبناء عليه حصلت على حكم محكمة بالخلع ضد بيج رامي والحمد لله على كل شيء".

كان "بيج رامي" قد تزوج للمرة الثانية في نوفمبر 2021، فيما لديه من زوجته الأولى الثلاث بنات.