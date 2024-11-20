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"رواد علم المصريات" ندوة بمكتبة مصر العامة في الأقصر

02:36 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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الأقصر- محمد محروس:

عقدت ندوة تثقيفية بعنوان رواد علم المصريات بمركز الأقصر للتراث الحضارى بمكتبة مصر العامة، وذلك فى إطار المشروع القومى للتنمية البشرية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وبالتعاون بين مكتبة مصر العامة وجامعة الأقصر وجمعية المرشدين السياحيين.

حاضر بالندوة الدكتورة رضا عطا الله عضو هيئة التدريس بكلية الاثار جامعة الأقصر وطارق حامد رئيس مجلس إدارة جمعية المرشدين السياحيين بالأقصر ، وأدار الندوة محمد حسانى مدير المكتبة .

تضمنت الندوة أهم علماء المصريات الوطنيين المصريين وكذا الأجانب والذين كان لهم دور كبير فى الكشف عن الحضارة المصرية القديمة والحفاظ عليها ، وشهدت الندوة تفاعل من الحضور وذلك بالنقاش والأسئلة.

حضر الندوة عددا من المدرسين بجامعة الأقصر وأعضاء المجتمع المدنى والأثريين والمرشدين السياحيين والمهتمين بالتراث والشباب وطلاب كليات الآثار والسياحة والفنادق والمعهد العالى للسياحة والفنادق "إيجوث" وأصدقاء المكتبة وبعض التنفيذيين.

الأقصر مكتبة مصر العامة المشروع القومى للتنمية البشرية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان
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