افتتاح مدرسة جديدة في المنيا ضمن مشروع المدارس الآمنة

المنيا - جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، اليوم الأربعاء، مدرسة "وحدة نواي الابتدائية" بمركز ملوي أحد نماذج المدارس الآمنة المنفذة بالمحافظة، من خلال التعاون بين مشروع الصداقة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بتمويل من هيئة إنقاذ الطفولة، وتحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتوفير بيئة آمنة في المدارس بأفضل جودة للطلاب، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الطفولة.

قال المحافظ إن المدارس الآمنة تأتي ضمن مشروع الصداقة التابع لهيئة إنقاذ الطفولة، الذي يهدف إلى تحسين بيئة التعلم بين الأطفال بمركز ملوي جنوب المنيا، لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم العقلية والعلمية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تحسين جودة التعليم في ملوي، مقدماً الشكر لهيئة انقاذ الطفولة على كافة أوجه الدعم والمساندة.

أوضح المحافظ أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تعتمد بشكل رئيسي على التنمية البشرية، وأن الاستثمار في رأس المال البشري يبدأ من المدرسة، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشياً مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية، وأن المحافظة دعمت ووفرت كافة سبل وأوجه الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون المشترك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، ومديرية الصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة.

وخلال جولته بالمدرسة، تفقد المحافظ الفصول والتجهيزات المتوفرة داخلها، وشاهد عروضاً فنية من الطلاب والتقى بالمعلمين وعدد من طلاب المدرسة، مؤكداً على أهمية انضباط العملية التعليمية وتوفير المناخ الجيد للطلاب، كما قدم المحافظ التهنئة بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة .

من جانبها، وجهت الدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة بالمنيا الشكر للواء كدوانى على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على إنجاح المشروعات وتقديم افضل خدمة لأبنائنا الطلاب، وأضافت أن تطوير المدارس الآمنة يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين هيئة إنقاذ الطفولة ومديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، وضمن 50 مدرسة يتم تطويرها ورفع كفاءتها وجعلها آمنة.

كما أشارت إلى أن مدرسة "وحدة نواي الابتدائية" تبلغ مساحتها 1900م2 (دور أرضي بالإضافة إلى أربع أدوار علوية) ومكونة من 21 فصلاً كما تشمل ( دورات للمياه - مكتبة - غرفة شبكات - 2 مخزن - غرفة طبيب - غرفة تربية فنية - 2 غرفة مجالات - غرفة مشاهدة .

وعلى هامش الجولة التقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم ، وتمت الاستجابة الفورية لبعضها، ووجه الجهات المعنية بتقديم كافة المساعدات، مؤكدًا حرصه على تلبية احتياجاتهم وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور على عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، ، الدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة بالمنيا، المهندس محى عبد الرحمن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية ، عويس قاسم رئيس مركز ملوي.