بالصور- الإسكندرية تغرق تحت أمطار نوة المكنسة لليوم الثالث

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تجدد هطول أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى غزيرة، ظهر اليوم الأربعاء، على أحياء غرب الإسكندرية، وذلك تزامنًا مع نوة "المكنسة" التي تضرب المدينة لليوم الثالث على التوالي.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والاستنفار العام بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ.

وعطلت الأمطار الدراسة، أمس الثلاثاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" وجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى جامعة الإسكندرية الأهلية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه يستمر نشر سيارات ومعدات الشفط بالشوارع وكافة المناطق الساخنة – لكسح مياه الأمطار، وضمان استمرار حركة المرور.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي، جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها.