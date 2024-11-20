الأمن ينهي رحلة هروب 4 متهمين في جرائم قتل وخطف بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية بالحبس في قضايا متنوعة.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه في قضية "قتل عمد"، والمحكوم عليه بالإعدام.

كما تم ضبط عاطل آخر، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "خطف"، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد.

وضبطت الحملات عاطلًا مقيمًا بمحافظة البحيرة، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.

وفي الغربية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل مقيم، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "خطف وسرقة بالإكراه"، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.