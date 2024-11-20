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بالصور- معجزة إلهية تمنع سيارة من السقوط من فوق جبل بالمنيا

01:48 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    سيارة نصف نقل
  • عرض 4 صورة
    سيارة نصف نقل
  • عرض 4 صورة
    سيارة نصف نقل
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المنيا- جمال محمد:

أنقذت العناية الإلهية سيارة نصف نقل وقائدها من السقوط أعلى حافة الجبل، اليوم الأربعاء، أثناء سيرها بالطريق الأوسطي، المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة، بعد أن اصطدم بالحواجز الخرسانية.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بالحواجز الجانبية الخرسانية بمنتصف الطريق الأوسطي، المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة، وإنحدار السيارة على حافة الجبل، ومحاولة المواطنين السيطرة عليها.

انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة المرور، وتم سحب السيارة، والسيطرة عليها، وتبين أن قائدها لم ينتبه للمنحنى الخطر ويقودها بسرعة كبيرة، مما أدى لاصطدامه بالحواجز، دون سقوطها أعلى الجبل والذي يرتفع عن سطح الأرض 100 متر تقريباً.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات وجروح سطحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة.

سيارة نصف نقل المنيا جبل
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