محافظ الدقهلية: نحتل المركز الرابع فى دعم المشروعات بـ 2 مليار و906 ملايين جنيه

الدقهلية- رامي محمود:

قال اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية، إنه جرى منح 2 مليار و906 ملايين لأكثر من 22 ألف مشروع، في إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذي يعرف باسم"مشروعك" وذلك لإقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب متطلبات السوق.

وأكد محافظ الدقهلية أن دعم المحافظة لمشروعك وضعها في المرتبة الرابعة على مستوى الجمهورية ،ويأتي المشروع باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.

وأضاف "مرزوق" أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى المحافظات في حجم القروض الممنوحة وعدد المشروعات المقامة ،يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والاستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة.

ومن جانبه قال المحاسب عماد أبو زيد مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" إنه تم منح قروض على مستوى المحافظة لـ 22 ألف و208 مشروعات، وفرت 112 ألف فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015 وحتى أكتوبر الماضي، وجاءت مراكز المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين، وبلقاس، وأجا، كأفضل 5 مراكز من حيث عدد المشروعات وفرص العمل.