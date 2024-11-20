مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يمنح شهادات مشاركة للمتدربين بالورش والفرق المسرحية

جنوب سيناء - رضا السيد:

منحت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدروته التاسعة المقامة بقصر ثقافة شرم الشيخ، شهادات مشاركة لجميع المتدربين بالورش، والفرق المسرحية المشاركة بالدورة.

وجرى منح شهادات للمشاركين في ورش العمل بورشة الدكتور الفنان "ميخائيل جوريفوي" الممثل بين السينما والمسرح ، وورشة التمثيل الإيمائي.. فن البانتومايم" التي قدمها الفنان أحمد نبيل، وورشة "التواصل بالارتجال وجهات نظر مختلفة" والتي قدمها الدكتورجون ونج سون.

كما منحت شهادات مشاركة للمتدربين بمركز ربع قرن، من الإمارات العربية المتحدة، وشهادات للمشاركين بمسابقة مسرح الطفل والنشء، والتي شارك بها عرض "هجرة ماء" من مصر، و"دون كيشوت" من مصر، و"حكايات صامتة" من الإمارات، وكذلك عروض مسابقة مسرح الشارع والفضاءات الغير تقليدية ومنها عرض " فضيلة العبيد" من سلطنة عمان، و"خرف" من ليبيا، و"سلمي" من كردستان، و"خلف النافذة" من مصر.

أما مسابقة عروض المونودراما فمنحت شهادة المشاركة لعرض "ماركو باولو" من إيطاليا، و"sunny " من كوريا الجنوبية، و"layric dragon fly" من أسبانيا.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.