مأساة في الروضة.. معلمة تضرب طفلة بوحشية داخل حضانة بالغربية- فيديو وصور

أول رد من التضامن على واقعة الضرب الوحشي لطفلة حضانة بالغربية

الغربيةـ مروة شاهين:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمعلمة تضرب طفلة لم يتجاوز عمرها 3 سنوات، بطريقة قاسية، داخل إحدى الحضانات بمحافظة الغربية بسبب عدم قدرتها على القراءة الجيدة.

مصراوي تواصل مع مصورة الفيديو وتدعى بوسي رضا، والتي كشفت أنها صورت الفيديو منذ أسبوعين تقريبا أثناء التدريب كمُدرسة داخل الحضانة التي تقع بقرية تطاي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

وأضافت المدرسة: "بدأت تدريب معهم منذ أيام قليلة ولاحظت أن طريقة التعامل مع الأطفال صعبة جدا ونصحتهم كثيرا بطريقة التعامل الجيد، خاصة أن الأطفال تبدأ أعمارهم من سنتين ونصف حتى 5 سنوات وهي سن صغيرة جدا تحتاج التعامل بلطف ولكنهم أصروا على أن الضرب أفضل طريقة لتعليم الأطفال والتزامهم، وبعد أن فقدت الأمل في تغيير أسلوبهم قمت بتصوير الفيديو ورفعه على مواقع التواصل الاجتماعي حتى اتخاذ إجراء قانوني ضدهم".

وقالت بوسي رضا إن المدرسة في الفيديو كانت تعتدي بالضرب على طفلة تدعى "سلمى" بطريقة وحشية جدا بسبب عدم قدرتها على قراءة الكلمات بشكل سليم، مشيرة إلى أن المعلمة الموجودة في الفيديو لم تكن الوحيدة التي تفعل بذلك فمعظم المعلمات في الحضانة يعنفون الأطفال ويضربونهم بداعي تعليمهم النطق بشكل سليم والتزامهم بالحفظ.