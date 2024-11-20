لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

توقف الحركة المرورية على طريق بنها بعد سقوط حاويتين من سيارة نقل

12:41 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

طريق بنها

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الزراعي، اتجاه بنها، بالقرب من مدخل مدينة قها بالقليوبية، سقوط 2 كونتر محملين على سيارة نقل ثقيل، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية.

جرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارًا من اللواء محمد البطوطي، مدير إدارة مرور القليوبية، بسقوط 2 كونتر محملين على سيارة نقل ثقيل بالطريق الزراعي.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، بقيادة العقيد وليد بشير، رئيس قسم الطرق الخارجية بالمرور، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط 2 كونتر واحد ممتلئ، والثاني فارغ، محملين على سيارة نقل ثقيل، دون ثمة إصابات، مما أدى إلى توقف الطريق الزراعي اتجاه مدينة بنها.

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

طريق بنها الحركة المرورية سقوط حاويتين سيارة نقل الطريق الزراعي القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور- انهيار جزئي لكوبري عزبة النجارين بالمنوفية

إعلان

إعلان

طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أول ظهور لإمام عاشور داخل المحكمة لنظر معارضته على حبسه في واقعة المول
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية