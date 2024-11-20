بالصورـ محافظ أسيوط يعلن فتح باب التقدم لطلبات خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن فتح باب التقدم لطلبات الحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة التابعة لإدارة المواقف.

تأتي هذه الخطوة لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة العالية في مدينة أسيوط والمدن الجديدة، وكذلك بين المحافظة وبعض المحافظات الأخرى، التي تعاني من كثافة ركاب عالية وقلة عدد السيارات.

وأشار المحافظ، إلى تكليف يسري سند، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، بالبدء في إجراءات الإعلان عن تلقي طلبات الراغبين في التقدم للخطوط الجديدة، ابتداءً من 23 نوفمبر الجاري ولمدة 15 يومًا. سيتم قبول طلبات لـ 70 سيارة ميكروباص (14 راكبا) موديل 2022، و30 سيارة (8 ركاب) موديل 2022، و150 سيارة تاكسي موديل 2024، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حركة التنقل.

وأضاف المحافظ أن التقديم سيشمل 15 سيارة ميكروباص (14 راكب) لخط أسيوط الجديدة/الأزهر، و15 سيارة لخط مدينة ناصر/المعلمين، و10 سيارات لخط المعلمين/مرسى مطروح، و10 سيارات لخط المعلمين/الإسكندرية، و10 سيارات لخط مدينة أسيوط الجديدة "داخلي"، بالإضافة إلى 5 سيارات لخط عرب المدابغ/المحطة، و5 سيارات لخط مدينة ناصر الجديدة "داخلي". كما سيتم التقديم لعدد 10 سيارات (8 راكب) لخط النورس الوليدية/مساكن محطة الكهرباء/14 عمارة بجوار ميدان أسماء الله الحسنى، و10 سيارات لخط المجاهدين/ميدان المجذوب/المحطة، و10 سيارات لخط المعلمين/مساكن التمليك البحري والقبلي/السادات/المحطة.

ودعا المحافظ الراغبين في التقديم إلى التوجه لمقر الإدارة العامة للمواقف بشارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط، من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، مصطحبين المستندات المطلوبة (صورة بطاقة الرقم القومي، صورة شهادة الميلاد، رخصة قيادة مهنية، سداد قيمة كراسة الشروط للتقديم)، وأكد على ضرورة ألا يكون المتقدم مالكًا لسيارة أجرة باسمه، وذلك وفقًا للضوابط والشروط المنظمة.