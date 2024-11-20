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أول تعليق من التعليم على واقعة اصطحاب طالب ثعبانا إلى المدرسة بسوهاج

11:53 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

وزارة التربية والتعليم

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سوهاج- عمار عبد الواحد:

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية تابعت باهتمام ما أثير حول واقعة اصطحاب أحد الطلاب لثعبان زينة ملون داخل حقيبته المدرسية داخل الفصل.

وأوضح "السيد" أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات القانونية التي نصت عليها الكتب الدورية والتعليمات الوزارية المنظمة لسلوك الطلاب داخل المدرسة، خاصة بنود لائحة الانضباط المدرسي، مضيفًا أنه تم إصدار قرار بفصل الطالب لمدة أسبوع مع إجراء التحقيقات معه في الواقعة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إلى أن الواقعة تمثلت في اصطحاب أحد طلاب في الصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد محمد كامل الثانوية بسوهاج لثعبان زينة ملون وغير سام؛ بغرض المزاح مع زملائه، ما أثار حالة من الهرج وسط زملائه في الفصل، لافتًا إلى أنه تم على الفور تدخل إدارة المدرسة، واحتواء الموقف وإخطار المديرية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جدير بالذكر، أنه بعد ضبط الطالب المشار إليه ابن قرية ونينة الغربية بحوزته ثعبان وسط الكتب داخل شنطة المدرسة، وتم إخطار قسم شرطة أول سوهاج الذي تقع في دائرته مدرسة الشهيد طيار محمد كامل الثانوية العامة، وتم عرض الطالب على النيابة العامة؛ للتحقيق معه في الواقعة، وتم إخلاء سبيله؛ لكون الثعبان زينة وغير سام، وكان الهدف من الواقعة مزاح الطالب مع زملائه، والتقاط صور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزارة التربية والتعليم سوهاج الدكتور محمد السيد
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