اكتشاف 5 بؤر جديدة.. خطر النمل الأبيض يهدد مزارع بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، حملة لمكافحة النمل الأبيض، ومتابعة المزارع بمدينة أبوزنيمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.

وقال المهندس خالد إبراهيم، مدير الإدارة الزراعية بمدينة أبو زنيمة، إن الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، أكد على ضرورة التواصل المستمر مع المزارعين، وتوفير ما يلزمهم من احتياجات لخدمة الزراعات، مؤكدا أنه جرى توفير المبيدات اللازمة لعمل مكافحة ببعض المزارع بوادي الزبير التابع لقرية الرملة وذلك بالتعاون مع ادارة المكافحة.

وأوضح مدير إدارة أبوزنيمة الزراعية، مكافحة لعدد 5 بؤر للنمل الأبيض بوادي الزبير، وتوجيه النصائح الإرشادية للمزارعين بعدم ترك أخشاب مهملة داخل المزرعة منعا لتكوين بؤر جديدة للنمل الأبيض، والاهتمام بفحص وتقليم النخيل للحفاظ عليه من الإصابة بسوسة النخيل، ومراعاة تنظيم عملية الرى فى المواعيد المناسبة خلال فترة الشتاء.

كما جرى إطلاق قافلة زراعية بوادي ميعر التابع بمدينة طور سيناء، لإرشاد المزارعين بأهم الممارسات الزراعية السليمة، وأهمية أنظمة الري الحديث، ودوره في ترشيد استخدام المياه، وإعطاء جميع النباتات احتياجاتها المائية اللازمة للوصول لأفضل إنتاجية، والحرص على التوفير في استخدام المياه.

وفحصت القافلة عددا كبيرا من النخيل، وتوعية المزارعين بخطورة سوسة النخيل الحمراء، وأهمية الرش الوقائي للنخيل بالمبيد المقرر من قبل وزارة الزراعة مبيد روبيك 50%، والذي يتوفر بصفة مستمرة بجميع الإدارات الزراعية، ويجري صرفه بنصف الثمن، وتوعية المزارعين عن كيفية الاستخدام الآمن للمبيدات والحظر من الإفراط في استخدام المبيدات.