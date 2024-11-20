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سقطت من الطابق الرابع.. مصرع طالبة داخل المدينة الجامعية بالمنوفية

10:56 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

جثة أرشيفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت طالبة مصرعها داخل المدينة الجامعية بشبين الكوم في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، وذلك إثر سقوطها من الطابق الرابع.

بدأت المأساة عند سماع أهالي منطقة شارع السجن بالحي الشرقي بشبين الكوم صوت صراخ وتبين سقوط الطالبة "آية.أ" من محافظة القليوبية، أثناء تواجدها في المدينة الجامعية، وعقب نقلها بسيارة إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم أعلن الأطباء وفاتها إثر تدهور حالتها.

هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المنوفية شبين الكوم شارع السجن المستشفى الجامعي
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