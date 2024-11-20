محافظ أسيوط يكشف عن عملية نصب واحتيال بأدوات كهربائية مزيفة

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة الرقابية بالمحافظة في ضبط مخزن بمركز الفتح يحتوي على كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية المزيفة والمقلدة لعلامات تجارية شهيرة، والتي كانت تُباع للمواطنين على أنها أصلية.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم التموينية وحماية حقوق المستهلك من الغش التجاري والتزييف.

وأوضح المحافظ في بيان، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، شنت حملة مفاجئة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين، شارك في الحملة العميد عبد العال المناوي، مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقة وسط وشمال الصعيد، والمقدم أحمد علي، رئيس مباحث التموين بأسيوط، وإدارة تموين الفتح بقيادة جابر سليمان سليم، مدير الإدارة، ومفتشي التموين والرقابة التجارية، بالإضافة إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بقيادة عبد الرؤوف النمر، رئيس المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن يحتوي على 4747 قطعة وش كهرباء داخلي وخارجي، و3840 مفتاح أتوماتيك 32 و40 أمبير، و1470 قطعة شاسيه كهرباء، و1080 قطعة لقمة إم كي بريزة ومفتاح، و750 قطعة لقمة جرس وتليفون وتكييف ومفتاح، و360 قطعة لقمة أربعة وثلاثة طرف، و164 لفة سلك وكابلات كهرباء مختلفة، و560 لوحة مفتاح 8-14 خط، و45 قطعة ديمر لمبة ومفتاح.

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة