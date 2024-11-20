مصرع وإصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة على طريق بلبيس الصحراوي

كتب- محمد فتحي:

شهد طريق بلبيس الصحراوي- القاهرة، تحديدا أمام معهد العبور، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 أخرين.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بلبيس الصحراوي أمام معهد العبور، ووقوع ضحايا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إذ تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية لهم.

تبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، منهم شخص مصاب بإصابة أولوية من الدرجة الأولى، و4 مصابين بإصابات أولوية ثانية، و5 مصابين بإصابات أولوية ثالثة.

تم نقل المصابين والمتوفي إلى مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.