لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصرع وإصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة على طريق بلبيس الصحراوي

08:00 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

انقلاب سيارة ربع نقل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد فتحي:

شهد طريق بلبيس الصحراوي- القاهرة، تحديدا أمام معهد العبور، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 أخرين.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بلبيس الصحراوي أمام معهد العبور، ووقوع ضحايا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إذ تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية لهم.

تبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، منهم شخص مصاب بإصابة أولوية من الدرجة الأولى، و4 مصابين بإصابات أولوية ثانية، و5 مصابين بإصابات أولوية ثالثة.

تم نقل المصابين والمتوفي إلى مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة ربع نقل طريق بلبيس الصحراوي الشرقية النيابة العامة انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية الطريق الصحراوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان