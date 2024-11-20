ضبط 60 طربة حشيش بحوزة 3 تجار مخدرات في البحيرة

كتب- محمد فتحي:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم على 60 طربة حشيش بمركز حوش عيسى.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات، يفيد بشن حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات في إحدى قرى مركز حوش عيسى بالبحيرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهمين، إذ تم ضبطهم أثناء تواجدهم في أحد الأماكن لتسليم كمية من مخدر الحشيش.

وبتفتيش المتهمين عُثر بحوزتهم على 60 طربة حشيش، وبندقية خرتوش.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.