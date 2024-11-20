بعد إعلان الحداد 3 أيام.. موعد عزاء اللاعب محمد شوقي في نادي كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عبدالحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، تلقي العزاء في لاعب الفريق الأول للكرة محمد شوقي، اليوم الأربعاء، داخل النادي، بعد إعلان حالة الحداد في النادي لمدة 3 أيام حزنًا على اللاعب.

كان مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، أعلن حالة الحداد 3 أيام حزنًا على اللاعب الذي توفي بعد 5 أيام من وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة النادي، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، وجهازهم الفني بقيادة الكابتن عبدالفتاح عبدالرازق، المدير الفني للفريق جنازة اللاعب بمسقط رأسه قرية لابشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية.