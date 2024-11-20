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شاب يطلق النار على نفسه في المنوفية

12:22 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

جثة

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المنوفية - أحمد الباهي:

أنهى شاب حياته مساء الثلاثاء في إحدى العزب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث أطلق النار على نفسه من سلاح ناري، مما أسفر عن وفاته في الحال.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بمصرع "أحمد. ر. أ" البالغ من العمر 35 عامًا، المقيم في عزبة الإصلاح، إثر معاناته من حالة نفسية نتيجة خلافات أسرية، ليقرر إطلاق النار على نفسه.

وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي قررت عرض الجثة على الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية.

شاب يطلق النار على نفسه محافظة المنوفية شاب ينهي حياته عرض الجثة على الطب الشرعي مدير أمن المنوفية
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