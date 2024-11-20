بعد وفاة سيدة.. محافظ القليوبية يبحث إنشاء مطبات صناعية أمام المستشفى الجامعي ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، لقاءه الأسبوعي في مدينة كفر شكر، حيث استمع إلى شكاوى ومقترحات عدد من المواطنين من مراكز بنها وطوخ وكفر شكر.

وشهد اللقاء اتخاذ قرارات فورية لمعالجة العديد من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وخلال اللقاء، وجه محافظ القليوبية الإدارة الهندسية بالمحافظة بمعاينة شكوى أحد المواطنين المتضررين من غلق شارع في قرية بتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح الشارع وإزالة أي عوائق تعيق حركة المرور.

كما وجه المحافظ الإدارة الهندسية بالتنسيق مع أحد أساتذة الطرق والجهات المختصة لدراسة إمكانية إنشاء مطبات تهدئة أمام المستشفى الجامعي ببنها، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين، بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكوى بسبب سرعة السيارات وتعدد الحارات في المنطقة، مما أدى إلى وفاة زوجته أثناء عبورها الطريق.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم. مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل جهدًا كبيرًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.

كما شدد المحافظ على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.