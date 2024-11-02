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طوارئ فى القليوبية لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع ـ صور

10:45 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    رفع تجمعات مياه الأمطار
  • عرض 7 صورة
    رفع تجمعات مياه الأمطار
  • عرض 7 صورة
    رفع تجمعات مياه الأمطار
  • عرض 7 صورة
    رفع تجمعات مياه الأمطار
  • عرض 7 صورة
    رفع تجمعات مياه الأمطار
  • عرض 7 صورة
    رفع تجمعات مياه الأمطار
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انتشار معدات الشركة بمدن المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار، تزامنا مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض مدن المحافظة.

وأوضحت شركة مياه القليوبية، أنه جرى رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظه، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة.

سحب مياه الأمطار القليوبية غرق الشوارع طوارئ المياه
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