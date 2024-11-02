مصر تتخطى 107 ملايين نسمة.. تعرف على عدد السكان في محافظتك

محافظات - فادي الصاوي:

وصل عدد سكان مصر بالداخل، اليوم السبت، 107 ملايين نسمة، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو رقم ضخم يعكس النمو السكاني المستمر في البلاد.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، بلغ عدد المواليد في مصر 1.443 مليـون خلال الفترة من 8 فبراير 2024 حتى 2 من نوفمبر 2024، بمتوسط بلغ 5385 مولود يومياً، و224 مولود كل ساعة، و3.7 مولود في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريباً.

وشهدت بعض المحافظات نمواً سكانياً سريعاً مقارنة بمحافظات أخرى، وذلك لأسباب عديدة منها الهجرة الداخلية بحثاً عن فرص عمل أفضل، أو بسبب التوسع العمراني وزيادة المواليد.

توزيع السكان على مستوى المحافظات:

- محافظة القـاهـــــــــرة: (10,372,985).

- محافظة الجيــــــــــــزة: (9,673,428).

- محافظة الشرقيــــــــة: (8,044,275).

- محافظة جنوب سيناء: (117,495).

- محافظة مرسى مطروح: (572,831).

- محافظة الإسكندرية: (5,609,698)

- محافظة البحيرة: (7،012،844).

- محافظة كفر الشيخ:(3,769,473).

- محافظة الغربية: (5,513,473).

- محافظة المنوفية: (4,816,029).

- محافظة دمياط: (1,637,484).

- محافظة الدقهلية: (7,148,004).

- محافظة القليوبية: (6,232,490).

- محافظة بورسعيد: (798,636).

- محافظة الإسماعيلية: (1,484,557).

- محافظة السويس: (803,862).

- محافظة شمال سيناء: (465,761).

- محافظة بنى سويف: (3,678,091).

- محافظة الفيوم : (4,179,626).

- محافظة المنيا: (6,477,777).

- محافظة أسيوط: (5,190,802).

- محافظة سوهاج: (5,876,294)

- محافظة قنا: (3,717,933).

- محافظة الأقصر: (1,434,405).

- محافظة أسوان: (1,691,222).

- محافظة الوادي الجديد: (271,590).

- محافظة البحر الأحمر: (411,365).