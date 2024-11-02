ورش عمل متخصصة تحتفي بجلال الشرقاوي في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المقرر إقامته خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، إن الورش الخاصة بالدورة التاسعة تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي.

وأوضح الغرباوي خلال مؤتمر الصحفي للدورة التاسعة للمهرجان، أنه يجري اختيار مدربين متخصصين في كل ما يخص المسرح وعلومه المختلفة خلال كل دورة، إضافة إلى التنوع في الورش باختيار أساتذة وفنانين لهم خبرة كبيرة ينقلونها للشباب المشاركة في تلك الورش، ويوجد هذا العام لكل دورة مفاجآت.

وأكد أن هذه الدورة تتضمن 5 ورش و2 ماستر كلاس، وهم ورشة التمثيل الايمائي "فن البانتومايم" للمدرب المصري القدير والخبير الدولي أحمد نبيل، رائد فن البانتومايم في العالم، وورشة "الممثل بين السينما والمسرح" للنجم والبروفسير الروسي ميخائيل جوريفوي، وهو نجم عالمي وأستاذ كبير في عالم التمثيل والإخراج، وله مشاركات في أفلام عالمية بالسينما الأمريكية، وعمل مع نجوم ومخرجين من هوليوود.

وأضاف أنه يوجد أيضًا ورشة "التواصل بالارتجال وجهات نظر مختلفة" للمدرب والمخرج الكوري دكتور جون وونج سون، وورشة مسرح الطفل "هوية الطفل المصري والعربي" للمدربة التونسية صابرين شعباني، ورشة أخري لمسرح الطفل أيضا بعنوان "رحلة الأطفال إلى عالم المسرح" للمدربة والممثلة اللبنانية مروة قرعوني، للفئة العمرية من سن 6 إلى 10 سنوات .

وتابع: كما يقام ماستر كلاس بعنوان "التعاون الدولي في مجال الفنون الأدائية" للمدرب الدكتور ليفان خيتاجوري، رئيس الهيئة الدولية للمسرح بجورجيا، وماستر كلاس آخر بعنوان "الممثل بين السينما والمسرح" للمنتج المصري صفي الدين محمود .

جدير بالذكر أن الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .