بالصور.. فريق طبي بأسوان ينجح في إعادة أصابع يد مقطوعة

أسوان - إيهاب عمران:

نجح فريق طبي بقسم التجميل بمستشفيات جامعة أسوان، في إجراء عملية جراحية دقيقة لشاب أصيب في يده بقطع في ثلاثة أصابع من جراء استعماله لساطور.

وقال الدكتور محمد زكى الدهشوري عميد كلية الطب، إن المستشفى الجامعي يقدم خدمات طبية فائقة وذلك من خلال الإمكانات الطبية المتاحة.

وحول العملية الدقيقة التي تم إجرائها أوضح، أن المستشفى الجامعي استقبل المريض الذي دخل مباشرة للعمليات والطوارئ بقسم التجميل والإصلاح، وبدأت الجراحة بفريق طبي متخصص وذات كفاءة طبية عالية بالقسم من الجراحين وفريق التمريض المدرب والعاملين بالقسم، بسرعة التدخل والعمل على إعادة أصابع اليد المبتورة قبيل موت النسيج، ومازالت الحالة بقسم التجميل تتلقى العلاج لحين خروجها.

وأضاف الدكتور أحمد قناوي رئيس قسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعي، أن فريق جراحي متخصص مكون من طبيب التخدير وأطباء القسم المتميزين، أجروا عملية جراحية دقيقة لعودة الأصابع إلى مكانهم الطبيعي باليد، وأن قسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعي يملك إمكانيات طبية عالية الجودة وأساتذة لديهم بخبرات طبية على أعلى مستوى طبي بأسوان.