محافظ المنيا: 217 نشاطاً خدمياً و4226 فعالية في إطار مبادرة "بداية جديدة"

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” تستمر في تحقيق أهدافها لتحسين مستوى المعيشة وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين بمختلف القطاعات، موضحاً أن المبادرة، التي انطلقت في 17 سبتمبر الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت 217 نشاطاً خدمياً ونفذت 4226 فعالية.

كما أشار المحافظ، إلى أن إجمالي المواطنين الذين استفادوا من المبادرة حتى الآن بلغ نحو 3 ملايين و141 ألفا و214 مواطنًا في أنحاء المحافظة، مؤكدًا على أهمية هذه الجهود في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ، أن التقرير الشهري للمبادرة استعرض جهود عدد من القطاعات، منها الصحة، الشباب والرياضة، التعليم، الثقافة، المرأة والطفل، التضامن الاجتماعي، الزراعة، التموين، الكهرباء، والنظافة والتشجير.

واستعرض التقرير جهود المبادرة، حيث قدمت خدمات صحية وشبابية متنوعة، شملت أنشطة مديرية الشباب والرياضة 364 فعالية من ندوات وبرامج تدريبية ومعسكرات ولقاءات توعوية، وبلغ عدد المستفيدين 23 ألفًا و147 مواطنًا.

كما نظمت مديرية الصحة قوافل طبية وخدمات علاجية ورعاية أساسية استفاد منها نحو 992 ألفاً و609 مواطنين، بالإضافة إلى تقديم خدمات مرفق الإسعاف ونقل الحالات الطارئة والحوادث لـ 4426 مستفيدا.

بينما قامت مديرية العمل بتقديم 73 نشاط وفعالية شملت ملتقى توظيف الشباب ومعارض ومبادرات ودورات تدريبية لـ 4 آلاف و 583 مستفيدا.

كما قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر 11 نشاطا خدميا لـ 2533 مستفيدا، شملت الأنشطة 1290 فعالية منها تمويل مشروعات وبرامج ريادة الأعمال وندوات ونشر ثقافة العمل والتسويق.

وأوضح التقرير أن مديرية التربية والتعليم قدمت 131 فعالية من احتفالات ومسابقات وأنشطة توعوية، وبلغ عدد المستفيدين منها 115 ألفاً و965، فيما قدمت مديرية الثقافة 138 فعالية مثل مسرحيات وعروض فنية وورش للأشغال اليدوية، حيث استفاد منها نحو 13 ألفا و709 مواطنين.

وألقى التقرير الضوء على دور المجلس القومي للمرأة، الذي قدم 92 فعالية من تدريبات حرفية وقوافل طبية وندوات توعوية، استفاد منها 16 ألفا و839 مستفيدا، وقدمت مكتبة مصر العامة 175 فعالية من ندوات وورش عمل ومعارض، استفاد منها حوالي 18 ألفا و892 مواطنًا.

كما شملت جهود مديرية التضامن الاجتماعي 9 أنشطة ركزت على دعم الأسر وذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع كروت “تكافل وكرامة”، استفاد منها 141 ألفا و698 مواطنًا، وتوزيع 3000 شنطة مدرسية وأدوات دراسية للطلاب الأيتام والأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وتوزيع 10 آلاف قطعة ملابس جاهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية تتضمن ملابس ذات خامات عالية الجودة، لإتاحة الفرصة للأسر المستحقة من الأولى بالرعاية لاختيار ما يناسبها، بمعرض صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة راعى مصر بمركز سمالوط، وذلك ضمن فعاليات أكبر حملة كساء على مستوى المحافظات، لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وتناول التقرير أنشطة مديرية الزراعة، ونفذت 115 فعالية شملت حملات إرشادية وندوات توعوية، منافذ بيع، توفير وبيع تقاوى القمح، انتاج داجنى، المرأة الريفية استفاد منها نحو 35 ألفا و964 مزارعاً، بالإضافة إلى تنفيذ مديرية الطب البيطرى 211 فعالية منها قوافل علاجية وتدريبات وتحصينات ضد الأمراض وندوات إرشادية لـ88 ألف و942 مستفيدا، كما قدمت مديرية التموين 269 فعالية منها معارض ومنافذ غذائية، استفاد منها 965 ألفا و876 مواطنًا.

وفى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، قدمت الشركة نفذت 85 فعالية منها الرد على شكاوى المواطنين - تفقد الأعطال- اصطفاف- توصيل مياه للأسر الأكثر احتياجاً لـ 162ألف و32مستفيدا، أما فى قطاع الكهرباء نفذت الشركة شمال وجنوب المحافظة 5 أنشطة شملت شحن العدادت، وتحصيل الفواتير، تقديم خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، التوعية بأهمية ترشيد الطاقة بإجمالي 71 ألفا و373 مستفيدا وقدمت شركة الكهرباء 5 أنشطة شملت شحن العدادات وتحصيل الفواتير وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الطاقة، واستفاد منها 71 ألفا و373 مواطنًا.

وتضمن التقرير خدمات المركز التكنولوجى للمحافظة لتقنين المخالفات (البناء-الاشغالات-الإعلانات) لـ225 مواطنا، بالإضافة إلى جهود تحسين البيئة والتشجير، حيث تم زراعة 2280 شجرة متنوعة ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، وبناء 30 منتزها بجميع المراكز، إضافة إلى رفع 4000 صندوق قمامة و 2100 طن من النفايات من المناطق المختلفة.