إصابة فتاتين بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب فتاتان باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهما "كريب فاسد"، بأحد المطاعم الكائنة فى مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، مساء اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "أماني.م.ع"، 23 عامًا، و "داليا.ك.أ"، 18 عامًا، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابتان بمغص وقيء واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهما وجبة "كريب فاسدة" بأحد المطاعم.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.