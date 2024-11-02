إصابة 12 راكبا في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

الإسماعيلية- حسام الدين أحمد:

أصيب 12 راكبا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق " السويس -الإسماعيلية"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى فايد جنوب الإسماعيلية.

كان مرفق إسعاف الإسماعيلية، تلقى بلاغا من قائدي السيارات يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "السويس - الإسماعيلية" بنطاق مدينة فايد، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 8 سيارات لموقع البلاغ.

وأفادت المعاينة، أن سيارة ميكروباص تحمل لوحات رقم "ط ف و3792" حمولة 14 راكبا كانت قادمة من السويس ومتجهة إلى الإسماعيلية انقلبت أمام مدخل قرية السعدية التابع لمركز ومدينة فايد، ويرجح أن سبب الحادث السرعة الزائدة، وعدم تقدير المسافات ما أدى لانقلاب السيارة أثناء محاولة السائق تجاوز سيارة أخرى.

وقال مصدر طبي بالإسماعيلية، إن الإصابات تراوحت بين أولوية وثانية وثالثة وكسور، ويعاني بعض المصابين أعراض ما بعد الارتجاج.