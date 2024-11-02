سيدات سوهاج يقدمن بديلاً طبيعيًا.. أسرار صناعة الجبنة والزبادي في المنزل -فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم السبت، بثًا مباشرًا، يكشف أسرار صناعة الجبنة والزبادي على طريقة سيدات سوهاج.

من جانبه قال محمد شراقة رئيس مجلس إدارة مؤسسة آفاق للتنمية بطهطا، إن الهدف من تدريب السيدات والفتيات على إنتاج الزبادي وأنواع مختلفة من الجبن القريش والثلاجة والضاني القديمة والسوبيا باللبن هو مساعدتهن على تحقيق عائد اقتصادي للأسرة، من خلال مشروع صغير تبدأ به السيدة أو الفتاة في منزلها.

وأضاف شراقة لـ"مصراوي"، أنه بإمكان السيدة أن تصنع منتجات ذات جودة عالية وخالية من أي مواد حافظة أو إضافات غير صحية وبأسعار غير تنافسية، خاصة أنه لا يوجد أي حلقة وصل أو تاجر بينها وبين المستهلك لتلك المنتجات، على خلاف المعروض من المنتجات في المحال التجارية التي تحقق هامش ربح كبير على حساب المواطن البسيط.

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة آفاق للتنمية بطهطا، إلى أن أقل استفادة تحققها السيدة أو الفتاة من خلال تدريب مشروع مراعي الجنوب المنفذ بالمؤسسة، هو تصنيع منتجات ألبان صحية وخالية من أي مواد حافظة.

بدورها أوضحت أسماء السيد عبدالعال مدير مشروع مراعي الجنوب المنفذ بمؤسسة آفاق بطهطا، أن المشروع ممول من الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بسوهاج ويهدف لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسيدات والفتيات.

وأشار إلى تنفيذ التدريبات للمستهدفات بمعرفة متخصصين بمدرسة الثانوية الزراعية بطهطا؛ لإكساب الفتيات والسيدات مزيد من الخبرات العملية في إنتاج الزبادي والأنواع المختلفة من الجبنة؛ ليكون بمثابة طاقة خير ومشروع بيتي للمستفيدات.





