الحصيلة قتيل ومصاب.. شاحنة نقل تسحق ميكروباص على طريق السويس -صور

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السويس- حسام الدين أحمد:

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق "القاهرة - السويس"، ونقل رجال الإسعاف المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصاب إلى مجمع السويس الطبي.

تلقى مرفق إسعاف السويس، بلاغا من قائدي السيارات بوقوع حادث بعد بوابة الكيلو 109، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف سيارتين لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة المبدئية، أن السرعة الزائدة سبب الحادث، وأن سائق الشاحنة كان يسير بسرعة تتخطى الحد المسموح على الطريق واصطدم الميكروباص من الخلف حتى صعد فوقه، وتسبب ذلك في انفجار تنك الوقود واشتعال النيران في الميكروباص حيث أتت عليه النيران بشكل كامل، كما طالت كابينة النقل.

ودفعت الحماية المدنية فى السويس، بسيارتين إطفاء لموقع الحادث مجهزتين، وجرى إخماد الحريق وانتشال المتوفى، والمصاب بمعرفة فريق الإنقاذ البري ورجال الإسعاف.

وجرى رفع آثار الحادث من حرم الطريق، لفتح المجال بشكل طبيعي أمام حركة السيارات.