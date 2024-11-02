وزير الرياضة من مكتبة الإسكندرية: صالون رؤى الشباب منصة حوارية هامة - صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية دور وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب المصري من خلال تقديم المبادرات والأنشطة والبرامج الفاعلة لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم.

جاء ذلك خلال فعاليات صالون رؤى الشباب في نسخته الخامسة بعنوان "شباب مصر سند مصر"، اليوم السبت، بمكتبة الإسكندرية بهدف تعزيز الحوار بين الشباب وتبادل الأفكار حول قضاياهم وتطلعاتهم، ودورهم في بناء مستقبل البلاد.

وأشار الوزير إلى أن هذا الصالون بمثابة منصة حوارية هامة للشباب للمساهمة في تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدي الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب.

وشدد وزير الشباب والرياضة على مساعدة الشباب على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.