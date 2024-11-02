جامعة الزقازيق الرابع محليًا والعاشر إفريقيًا في مؤشر الابتكار العالمي 2024

جامعة الزقازيق الرابع محليًا والعاشر إفريقيًا في م

حققت جامعة الزقازيق تقدّمًا جديدًا إذ احتلت المركز الرابع محليًا والعاشر إفريقيا في مؤشر الابتكار العالمي 2024، وذلك ضمن تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والذي أشار إلى تميّز الجامعات المصرية في مجال التجمعات العلمية والتكنولوجية.

أعرب د. خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، عن فخره بهذا التقدم المرموق الذي يعكس جهود الجامعة المستمرة في تعزيز بيئة الابتكار وتطوير الأبحاث العلمية بما يسهم في تعزيز موقع مصر في مجال التعليم العالي على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، أكد د. إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعكس دور الجامعة البارز في دعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وهو نتاج لجهود كبيرة من علماء الجامعة وطلابها.

وأضافت د. نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجيات الجامعة لتعزيز مكانتها في مؤشرات التميز العالمي، مؤكدة دعم المركز للمبادرات البحثية والابتكارية الرامية إلى تعزيز قدرات الباحثين والطلاب على تقديم أبحاث ذات قيمة اقتصادية تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق الأهداف الوطنية.

في السياق ذاته، أضاف د. أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي أن مؤشر الابتكار العالمي يعُد من المؤشرات الدولية المهمة التي تُصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، حيث يقوم يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته والعوامل الداعمة، والمُحفزة له، ويقيس 4 مراحل في دورة الابتكار وهي (الاستثمار في العلوم والابتكار -التقدم التكنولوجي -تبني التكنولوجيا -التأثير الاجتماعي والاقتصادي للابتكار).