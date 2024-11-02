مراكز إيواء وتقوية جسور.. هكذا استعدت المنيا لفصل الشتاء

المنيا- جمال محمد:

انتهت محافظة المنيا من استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء، بعدة خطوات احترازية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بطول مراكز ومدن المحافظة التسع، فرغم أن المحافظة من المحافظات التي تشهد طقسًا معتدلًا غالبية أشهر الشتاء، وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، إلا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأية طوارئ.

وأبرز الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة، هي البدء في تطهير جميع وديان الجبال الطبيعية "مخرات السيول الطبيعية"، والتي تنتشر بكافة أرجاء المحافظة، وتلعب دورًا كبيراً في سحب المياه إلى مجاريها الطبيعية سواء نهر النيل أو الترع المحددة، وكذلك تنظيف مخرات السيول الصناعية التي جرى حفرها على مدار السنوات الماضية، مع العمل على تقوية الجسور الضعيفة في كافة المراكز والقرى.

34 مخرًا للسيول

وجهزت المحافظة نحو 34 مخرًا للسيول، وأعلن المهندس عبدالحميد البركاوي، وكيل وزارة الري بالمنيا، أنه تم تطهير 34 مخرًا للسيول، خلال الشهرين الماضيين، بينها مخرين سيل صناعي بنطاق محافظة أسيوط، و20 مخر سيل صناعيا بمحافظة المنيا، و12 مخر سيل طبيعي (وديان طبيعية بالجبال) بمراكز المحافظة.

ولفت البركاوي إلى المتابعة الأسبوعية من العاملين لأعمال التطهير أولا بأول لتلك المخرات، تحسبًا لأية أمطار أو سيول مفاجئة مع بداية الشتاء، مع التنبيه على المواطنين بعدم إلقاء القمامة بتلك المخرات حتى لا تعيق سريان المياه فيما بعد.

تقوية للجسور الضعيفة

كما أعلنت المحافظة تقوية عدد من الجسور والكباري الصغيرة في القرى والمراكز، والانتهاء من صيانتها خلال الأشهر الماضية، منها مشروعات دخلت في مبادرة حياة كريمة، وأخرى قامت المديريات بتنفيذها حفاظًا على المواطنين، وتجنبًا لانهيار أي منها في حالة حدوث سيول خاصة بالمناطق الجبلية.

تجهيز مراكز للإيواء

في السياق أنهت مديرية التضامن بالمحافظة، تجهيز كافة مراكز الإيواء لاستقبال أية مواطنين في حالة حدوث طوارئ، إذ تتمتع المحافظة بوجود العديد من مساكن ومراكز الإيواء، والتي تغطي جميع مدن المحافظة، وتم تطويرها بكافة الأجهزة والأثاث اللازم، وتم حصر الخالي منها وتجهيز أية وحدات غير مجهزة.

فحص أعمدة الإنارة وعزلها..

وكان أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا عن قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، وتم العمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية، فضلاً عن التنسيق مع مسئولي شركة الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وصول أي مصدر كهربي لها؛ حفاظا على أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائي، وإيجاد حلول بديلة حالة فصل الخدمة وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية من المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية.

ووجه كدوانى، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، وكذلك شركات المياه والصرف الصحي لتجهيز معداتها وسيارات الكسح، لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي.