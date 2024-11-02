جدعنة المصريين.. أهالي قرية يجمعون 200 ألف جنيه لأسرة احترق منزلها بالشرقية

في موقف مشرف يظهر المعدن الأصيل ويبرهن على "جدعنة المصريين"، أثبت أهالي قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية أنهم على قلب رجل واحد، بعد أن جمعوا مبلغا كبيرا في ساعات معدودة لتعويض أسرة احترق منزلها.

يقول محمد عطية أحد أهالي قرية شرويدة لـ مصراوي، إن أهالي القرية اجتمعوا على قلب رجل واحد وفي خلال ساعات معدودة استطاعوا جمع مبلغ مالي يقدر بنحو 200 ألف جنيه لحل أزمة تعرضت لها عائلة بالقرية.

وأشار عطية إلى أن حريقا التهم منزل عائلة منذ أيام بسبب ماس كهربائي، مشيرا إلى أن المنزل المكون من عدد طوابق تضرر بشكل كبير، بالإضافة إلى أن الحريق التهم محتويات باهظة الثمن، معلقا: "البيت كان فيه جهاز عروستين اتحرق بالكامل، إحداهما كانت تستعد للزواج قريبا، معلقا: البيت اتحرق باللي فيه وجهاز العرايس اللي واحدة فرحها ع الأبواب وكان لازم نساعدهم".

وتابع أنه نشر عبر جروب القرية يطالب مساهمة الأهالي في مساعدة الأسرة المنكوبة، وكعادتهم في الأزمات تسابق أهل القرية على المساعدة، معلقا: ناشدت الأهالي يساهموا ويتبرعوا بفلوس لإصلاح المنزل وشراء مستلزمات العرايس علشان يتستروا ويتجوزوا".

وأكد عطية أنه خلال ساعات قليلة نجح الأهالي في جمع مبلغ يقدر بحوالي 200 ألف جنيه، تم تخصيصها لصيانة المنزل وشراء جهاز العروسة، معلقا: "متعودين على إننا إيد واحدة ونساعد بعض ومش جديد على أهل البلد والأطفال شاركت والرجال والنساء".

ونشب حريق في منزل بقرية شرويدة، التهم كامل محتويات المنزل بالإضافة إلى احتراق جهازي عروستين أبناء عمومة.