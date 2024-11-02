لمنع تحميل الركاب في الربع نقل.. فتح باب الترخيص لـ 616 ميكروباص يالمنيا

المنيا- جمال محمد:

فتحت محافظة المنيا، بدءًا من اليوم السبت، باب التقدم لتراخيص 616 سيارة أجرة ميكروباص 14 راكبا، والتي تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي - بنزين - سولار)، بنطاق الوحدات المحلية القروية، داخل 5 مراكز ( أبوقرقاص ، المنيا، سمالوط ، وبني مزار ، ومطاي ) للقضاء على ظاهرة تحميل الركاب في سيارات الربع نقل، ولتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

وكانت حددت المحافظة عدد سيارات الميكروباص المسموح بها للوحدات المحلية داخل نطاق 5 مراكز كالتالي: مركز المنيا: (الوحدة المحلية لقرية البرجاية 100 رخصة)، مركز سمالوط: ( الوحدة المحلية لقرية شوشة 50 رخصة - الوحدة المحلية لقرية شوشة 50 رخصة - الوحدة المحلية لقرية قلوصنا 40 رخصة)، مركز مطاي :(مطاي / المنيا الجديدة 10 رخصة - مطاي/ مدينة المنيا 20 سيارة - الوحدة المحلية لقرية بردنوها 40 رخصة - الوحدة المحلية لقرية حلوه 45 رخصة ).

مركز بني مزار: ( الوحدة المحلية لقرية شلقام 45 رخصة - الوحدة المحلية لقرية بني صامت 30 رخصة - الوحدة المحلية لقرية صندفا 30 رخصة - الوحدة المحلية لقرية بني علي 45 رخصة - الوحدة المحلية لقرية ابوجرج 30 رخصة)، مركز ابوقرقاص: (الوحدة المحلية لقرية اتليدم 71 رخصة - الوحدة المحلية لقرية ابيوها 20 رخصة - الوحدة المحلية لقرية ابوقرقاص البلد 40 رخصة).





