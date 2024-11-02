بتكلفة 15 مليون جنيه.. رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالزقازيق في الشرقية

الشرقية- مصراوي:

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمنطقة تقسيم المعلمين بمدينة الزقازيق بإجمالي مساحة مسطحة 42 ألف متر وبتكلفة 15 مليون جنيه والمنفذة بمعرفة جهاز تعمير سيناء للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقديم أفضل الخدمات لقاطني المنطقة.

تعرف المحافظ من المهندس أحمد رجب بجهاز تعمير سيناء عن طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمنطقة تقسيم المعلمين بمدينة الزقازيق على مساحة 42 ألف متر مسطح حيث تشمل الأعمال قطع الفيرما ووضع طبقة أساس سطحية سمك 6 سم وتم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والإلتزام بالمواصفات الهندسية المحددة وذلك بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه وجار تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات جهاز تعمير سيناء في تحسين البنية التحتية والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصف والتغطية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية ، مؤكداً أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وتتابع بشكل مستمر معدلات أداء الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق أولاً بأول للوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ يسري راشد رئيس حي أول والمهندس محمد صلاح رئيس قطاع المشروعات بمديرية الطرق والنقل والمهندس أحمد رجب بجهاز تعمير سيناء .