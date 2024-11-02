حرب السلايف ونشر الغسيل.. "إبراهيم" قتل شقيقه الأكبر ومثل بجثته في بنها؟

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بعد صلاة الجمعة تفاجأ أهالي قرية الرملة في بنها، بشجار بين الشقيقين "عبدالمجيد" و"إبراهيم"، تعالت صيحات زوجتيهما تبادلتا السباب، بسبب نشر إحداهما الغسيل أعلى سطح المنزل، وهو مالم يعجب الزوجة الأخرى لتبدأ معركة دموية بين الشقيقين لم تشهد لها القرية مثيل.

لم يتخيل "عبدالمجيد" أن تنتهي حياته على يد أعز الناس إليه وشقيقه الأصغر "إبراهيم" بهذه المأساة الحقيقية، بسبب خلافات على سطح المنزل وأحقية استخدامه، بعد أن وصلت الخلافات بين الشقيقين إلى طريق مسدود، وزاد اشتعالها زوجيتهما.

"هخلص عليك .. يا قاتل يا مقتول".. بهذه الكلمات تبادل الشقيقان السباب، حيث كل واحد منهم أراد استخدام سطح المنزل لنفسه فقط، فقام المتهم بضرب أخيه الأكبر وهو المجني عليه بسكين في يده مما أدى إلى قطع في شرايين يديه فقام المجني عليه بضربه بعصا كانت بحوزته في كتفه فسدد على الفور المتهم له طعنة نافذة في قلبه فسقط غارقا في دمائه ولم يكتفي المتهم بذلك بل قام بالتمثيل بجثة أخيه وظل يطعن فيه حتى خرجت أحشائه ثم فر هاربا.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ إلى المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها بمصرع شاب طعنا بدائرة المركز

وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه "عبد المجيد.ق" يبلغ من العمر 42 عام ويعمل نجار مسلح وشقيقه الأصغر "إبراهيم.ق"، ويبلغ من العمر 39 عام ويعمل موظف، تطورت إلى مشاجرة بالأيدى بسبب خلاف على ملكية السطح الخاص بمنزلهم قام خلالها الأخير بطعن شقيقه الأكبر بسلاح أبيض سكين بالبطن مما أودى بحياته في الحال وفر هاربا.

وعقب تقنين الاجراءات بقيادة الرائد محمد قنديل والنقيب مصطفي الديب معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.